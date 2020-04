Grecia: coronavirus, Mitsotakis annuncerà fase 2 domani pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis annuncerà l’allentamento delle misure messe in atto per frenare la diffusione del coronavirus durante un discorso alla nazione domani, martedì 28 aprile alle 18 (ora di Atene). Lo ha confermato il portavoce del governo Stelios Petsas dopo che negli ultimi giorni si rincorrevano voci sulla data dell’annuncio del premier. Petsas ha chiarito che Mitsotakis ha in programma una serie di confronti con diversi ministri dell’esecutivo prima di parlare alla nazione. Ciononostante il portavoce ha spiegato che piccole attività commerciali, comprese le parrucchiere, saranno tra le prime a riaprire i battenti. Mentre la riapertura delle chiese è prevista in una fase successiva, nonostante le pressioni dell’alto clero ortodosso. Inoltre il governo intende rendere disponibili dei bancomat nei centri di accoglienza per i migranti a partire dalla prossima settimana nel tentativo di limitare i movimenti dei residenti al di fuori delle strutture. Per quanto riguarda i tradizionali raduni dei lavoratori in occasione della Festa dei lavoratori del primo maggio, Petsas ha dichiarato che saranno rimandati al primo sabato disponibile dopo l'allentamento delle misure. Le misure adottate dal governo greco per contrastare la diffusione del coronavirus nel paese erano state prorogate nei giorni scorsi fino al 4 maggio. (Gra)