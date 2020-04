Speciale energia: Peskov, economia russa sarà in grado di sopravvivere a crollo prezzi del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Russia sarà in grado di sopravvivere a prezzi del petrolio estremamente bassi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov. “Abbiamo una buona riserva, il nostro cosiddetto airbag. Ecco perché dobbiamo essere estremamente prudenti nell'utilizzare le riserve e perché non dobbiamo cedere ad alcuni sentimenti populisti e riempire l'economia di denaro”, ha detto Peskov in una dichiarazione rilasciata all'emittente “Rossija 1”. (Rum)