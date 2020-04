Speciale energia: Germania, copresidenti Verdi, ridurre sovrattassa su rinnovabili nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di ridurre il costo dell'elettricità e rilanciare l'economia tedesca colpita dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, la sovrattassa Eeg, riscossa per promuovere l'impiego delle fonti di energia rinnovabile, deve essere ridotta quest'anno e non nel 2021, come prevede il governo federale. È quanto propongono i copresidenti dei Verdi, Annalena Baerbock e Robert Habeck in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per Baerbock e Habeck, la riduzione dell'Eeg dovrebbe ammontare a “cinque centesimi per chilowattora, ossia del 75 per cento circa”. Attualmente, l'aliquota è stabilita a 6,76 centesimi per chilowattora. In questo modo, il prezzo dell'energia in Germania diminuirebbe di circa un sesto. L'obiettivo è sostenere tanto le piccole e medie imprese quanto i cittadini, oltre a dare “un impulso all'innovazione”, in particolare lo sviluppo dell'idrogeno come fonte di energia rinnovabile. Con il taglio dell'Eeg, per i copresidenti dei Verdi, entro la fine del 2021, imprese e cittadinanza avrebbero un totale di 22 miliardi di euro in più disponibili. (Geb)