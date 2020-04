Speciale energia: Arkab, riserve petrolifere Algeria sufficienti per 27 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, ha dichiarato che le attuali riserve di petrolio dell'Algeria sono pari a 1.340 milioni di tonnellate, indicando che questo volume equivale a 10 miliardi di barili. In una dichiarazione all’emittente radiofonica nazionale di Algeri, Arkab ha affermato che le riserve di petrolio dell'Algeria sono sufficienti per 27 anni, nel caso in cui si continui a consumarlo al ritmo attuale. Per quanto riguarda le riserve di gas dell'Algeria, il ministro dell'Energia ha dichiarato che le riserve attuali ammontano a 2.368 miliardi di metri cubi, indicando che l'Algeria ha 260 milioni di tonnellate di condensa. (Ala)