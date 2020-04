Credito: Sileoni (Fabi), cruciale tutelare le banche contro assalti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale tutelare le banche contro il rischio di assalti stranieri: perdere il controllo del settore arrecherebbe un grave danno all’economia. Lo ha affermato il segretario generale della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), Lando Maria Sileoni, durante la sua audizione di oggi alla Camera dei deputati. Salvaguardare le banche, ha spiegato, non significa proteggere gli istituti di credito ma i lavoratori e i risparmi delle famiglie. Nel suo intervento, il segretario generale ha poi segnalato: “nonostante il quadro di emergenza globale, non sono calate le pressioni commerciali da parte delle direzioni generali di alcuni istituti di credito, che spingono chi lavora allo sportello a vendere prodotti finanziari e polizze assicurative anche in questo momento”. Le necessità principali, ha concluso, includono “risorse a fondo perduto per ditte individuali e Pmi, uno snellimento della burocrazia interna, il permesso di fornire autocertificazione anche per prestiti superiori a 25 mila euro, una legge per il recupero crediti e lo stop alle pressioni sui lavoratori del settore”. (Rin)