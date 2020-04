Roma: Raggi, sanpietrini simbolo città, nostro Piano ne preserva ricchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manutenzione dei sanpietrini sulle strade della città "è una nostra priorità. Richiede un attento studio e viene coordinata dal dipartimento Lavori pubblici e dalla vice direzione generale servizi al Territorio per garantire che gli interventi siano eseguiti a regola d’arte". Lo scrive, su Facebook,Virginia Raggi, sindaco di Roma, che allega al post alcune immagini in cui si vedono i tecnici al lavoro in via di San Vitale, alle spalle di via Nazionale e in pieno centro storico, dove ha sede la Questura di Roma. "I sanpietrini sono stati rimossi e riqualificati - spiega il sindaco - per garantire una resistenza maggiore nel tempo. Successivamente rinnoveremo anche i marciapiedi e potenzieremo la sicurezza per i cittadini con l’installazione di nuove barriere parapedonali e il restyling della segnaletica orizzontale. La pietra simbolo della nostra città è una ricchezza e va preservata nel tempo. Con il piano sanpietrini abbiamo avviato, nelle settimane scorse, un nuovo percorso che consentirà di adeguare le attuali esigenze del traffico nel centro alla conservazione di questo patrimonio storico presente sulle strade di Roma", conclude Raggi. (Rer)