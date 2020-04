Sicurezza: da Regione Lombardia 2,6 milioni ai Comuni per acquisto dotazioni Polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel bando del 2020 - dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato - abbiamo puntato in particolare sulla mobilità. Ancora una volta Regione Lombardia si fa carico delle istanze dei Comuni e delle Comunità montane cofinanziando l'acquisto di dotazioni strumentali, rinnovando il parco autovetture. Nonostante il periodo di coronavirus i nostri uffici hanno definito in tempi rapidi l'istruttoria. Siamo ben consapevoli che questi progetti sono fondamentali per gli enti in un periodo di tagli sempre maggiore". I progetti finanziati dovranno essere realizzati, attraverso l'acquisto dei beni, entro il 15 dicembre 2020. (com)