Coronavirus: Caon (FI), governo vuole vedere gli italiani alla fame

- Roberto Caon, parlamentare di Forza Italia, afferma in una nota: "il governo vuole vedere gli italiani alla fame: non c'è altra spiegazione dopo la confusa conferenza stampa di Conte di ieri sera. Con molte attività economiche, soprattutto quelle legate ai servizi alla persona, bloccate per altri quaranta giorni - prosegue il deputato in una nota - per molti artigiani si apre il rischio di bancarotta. È preoccupante come questo governo stia rimandando festa dopo festa. Prima l'apertura doveva arrivare dopo il 25 aprile, poi dopo il primo maggio, adesso dopo il 2 giugno. La prossima sarà dopo le ferie estive? Caro governo", afferma l'esponente di FI, "non c'è nessuno che sta festeggiando, tutti sono preoccupati per la loro sopravvivenza. Il governo continua ad assoldare esperti per farsi consigliare, eppure ieri non è stato dato un singolo dato scientifico a giustificare le misure di chiusura ad oltranza. Ciliegina sulla torta: non si perde occasione per annunciare nuove assunzioni di insegnanti e nuovi provvedimenti per Alitalia. Ma da dove verranno i soldi necessari - conclude Caon - se quelli che pagano le tasse sono fermi?".(Com)