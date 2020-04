Arabia Saudita: abolita la condanna a morte per i reati commessi da minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha abolito l’applicazione della pena capitale per reati commessi quando l’imputato era ancora minorenne. Lo conferma l’emittente satellitare “al Arabiya” che cita un decreto emesso dal re saudita Salman. La decisione è stata accolta con favore dal presidente della Commissione per i diritti umani del paese, Awwad Alawwad. "Il decreto significa che tutti gli individui che hanno ricevuto una condanna a morte per reati commessi mentre erano minori non potranno più subire l'esecuzione. Invece, la persona riceverà una pena detentiva non superiore a dieci anni in una struttura di detenzione minorile", ha dichiarato Alawaad. Questa è la seconda grande riforma giudiziaria in una settimana dopo che il Regno ha abolito la fustigazione come forma di punizione nei casi "Ta'zir", la norma che consentiva ai giudici di decidere sulla forma di punizione da applicare ai condannati per i crimini non definiti in modo specifico dalla Legge islamica. La decisione è stata presa dalla Commissione generale della Corte suprema dell’Arabia Saudita, secondo cui tale punizione verrà sostituita con pene detentive, multe o entrambe.(Res)