Moldova: Romania invierà medici e dispositivi di protezione per emergenza coronavirus

- La Romania invierà un team di medici e personale medico in Moldova oltre a dispositivi di protezione. Lo ha annunciato il presidente della Romania, Klaus Iohannis, durante una conferenza stampa. "In Moldova la situazione è complicata e la Romania, che si considera un partner estremamente importante - il più importante della Moldova, come noi lo immaginiamo, preparerà e attuerà in pochi giorni due importanti misure. La prima è un team di medici e personale medico che andrà in Moldova per aiutare in loco il personale medico e i medici a far fronte meglio a questa epidemia; una seconda azione consisterà nell'invio di mascherine e materiali sanitari, materiali protettivi e persino medicinali dalla nostra riserva per aiutare i cittadini a superare più facilmente questa epidemia", ha dichiarato il capo dello Stato dopo una riunione con il governo misure per gestire l'epidemia Covid-19. Presenti, il primo ministro Ludovic Orban, il ministro della Salute, Nelu Tataru, il ministro dell'Interno, Marcel Vela, il ministro dell'Istruzione e della ricerca Monica Anisie e il capo del Dipartimento di emergenza, Raed Arafat. (Rob)