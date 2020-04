Migranti: Eurostat, nel 2019 concesse in Ue 295 mila status protezione, -6 per cento su 2018, Italia quarta con 10 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo maggiore di beneficiari dello status di protezione nell'Ue nel 2019 è rimasto quello dei siriani (78.600 o 27 per cento del numero totale di persone che hanno ottenuto lo status di protezione nell'Ue), seguito dagli afgani (40mila o 14 per cento) e dai venezuelani (37.500 o 13 per cento). Eurostat ha sottolineato che il numero di venezuelani è aumentato di quasi 40 volte nel 2019 rispetto al 2018, quando quasi mille venezuelani hanno ottenuto lo status di protezione nell'Ue. Il 71 per cento dei siriani che hanno ottenuto lo status di protezione nell'Ue è stato registrato in Germania (56.100). Anche per gli afgani la quota più alta (41 per cento) è stata registrata in Germania (16.200 persone). Quasi tutte le concessioni dello stato di protezione ai venezuelani sono state registrate in Spagna (35.300), il 94 per cento del totale dell'Ue. Nel 2019, il numero maggiore di persone a cui è stato concesso lo status di protezione è stato registrato in Germania (116.200 o 39 per cento di tutte le decisioni positive), davanti a Francia (42.100 o 14 per cento), Spagna (38.500 o 13 per cento) e Italia (31mila o 10 per cento). Questi quattro Stati membri hanno rappresentato insieme oltre i tre quarti di tutte le decisioni positive emesse nell'Ue. (segue) (Beb)