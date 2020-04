Migranti: Eurostat, nel 2019 concesse in Ue 295 mila status protezione, -6 per cento su 2018, Italia quarta con 10 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, sono state prese 540.800 decisioni di primo grado in merito a domande di asilo negli Stati membri dell'Ue e in seguito 293.200 decisioni finali a seguito di un ricorso. Le decisioni prese in primo grado hanno portato 206mila persone ad ottenere lo status di protezione, mentre altri 89.800 hanno ricevuto lo stato di protezione in appello. Il tasso di riconoscimento, ovvero la percentuale di decisioni positive rispetto al numero totale di decisioni, è stato il 38 per cento per le decisioni di prima istanza nell'Ue. Per le decisioni finali in appello, il tasso di riconoscimento è stato del 31 per cento. I risultati delle decisioni sulle domande di asilo, e quindi il tasso di riconoscimento, variano dai paesi di cittadinanza dei richiedenti asilo. Tra le venti principali cittadinanze dei richiedenti asilo su cui sono state prese le decisioni in prima istanza nel 2019, i tassi di riconoscimento nell'Ue variavano dal 4 per cento per i cittadini della Georgia a 96 per cento per i venezuelani, 85 per cento per i siriani e 81 per cento per gli eritrei. (Beb)