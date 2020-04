© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato ha approvato oggi i nuovi aiuti di Stato del governo federale per la compagnia aerea tedesca Condor, già parte dell'operatore turistico britannico Thomas Cook, fallito a settembre del 2019. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di prestiti per un totale di 550 milioni di euro. (Geb)