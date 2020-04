Corea del Nord: coronavirus, la Cina invia kit di test a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato kit di test per la rilevazione del Covid-19 alla Corea del Nord "in caso di necessità futura". Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang. Quest'ultimo ha aggiunto che la Cina continuerà a fornire aiuti ai paesi bisognosi, proseguendo nel contempo a contrastare il coronavirus all'interno dei confini nazionali. Alla domanda sulla condizione di salute del leader nordcoreano Kim Jong-un, Geng ha affermato che "il ministero non ha informazioni da rendere pubbliche". Nelle scorse ore Park Yeon-mi, giovane attivista e scrittrice nordcoreana che vive dal 2014 negli Stati Uniti, ha affermato su Twitter che Kim Jong-un è "vivo e in buona salute": la sua assenza dalla scena pubblica è legata al timore di essere contagiato dal coronavirus. "Secondo le mie fonti – afferma – il codardo ed egoista dittatore Kim Jong-un non è morto e non è nemmeno malato. Si sta nascondendo nel timore di contrarre il Covid-19". In Corea del Nord ufficialmente non vi sono casi registrati di contagio da coronavirus. Per Park, tuttavia, il virus si sta diffondendo nel paese "in maniera incontrollata". "Kim Jong-un sta lasciando che il suo popolo muoia mentre pensa a salvarsi da solo. Tornerà presto a farsi vedere per mostrarci che ci sbagliavamo sul suo conto. Non bisogna dargli questa soddisfazione", scrive la dissidente in un altro tweet. Dichiarazioni che fanno eco a quelle del consigliere speciale per la sicurezza nazionale del presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, Moon Chung-in, secondo cui Kim "è vivo e sta bene". (segue) (Cip)