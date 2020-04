Corea del Nord: coronavirus, la Cina invia kit di test a Pyongyang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario ha detto all'emittente televisiva statunitense "Cnn" che Kim si è trattenuto in questi giorni a Wonsan, come ipotizzato da alcune indiscrezioni e come suggerito da immagini satellitari che avrebbero ripreso proprio in quella località costiera il convoglio ferroviario speciale riservato al leader nordcoreano. Il ministro sudcoreano dell'Unificazione, Kim Yeon-chul, ha ribadito a sua volta oggi che Seul è "fiduciosa" delle proprie valutazioni, che ha formulato "sulla base di un complesso processo di raccolta di intelligence e valutazioni". I media di Stato nordcoreani affermano inoltre che Kim Jong-un ha inviato nelle scorse ore una "lettera di gratitudine" ai lavoratori impegnati nella costruzione di un un complesso turistico nella località costiera di Wonsan. Da Pyongyang si continua tuttavia a mantenere il riserbo in merito alle condizioni di salute del leader. Da oltre una settimana, infatti, la stampa internazionale rilancia indiscrezioni secondo cui il leader nordcoreano verserebbe in condizioni critiche a seguito di un intervento cardiaco, o sarebbe addirittura deceduto. La missiva annunciata dai media di regime nella giornata di oggi non è la prima nel suo genere dalla scomparsa di Kim, che non è stato avvistato in pubblico sin dall'inizio del mese di aprile. Secondo il quotidiano "Rodong Sinmun", Kim "ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti del lavoratori che si dedicano alla costruzione della zona turistica Wonsan-Kalma". Un treno probabilmente appartenente a Kim Jong-un è stato avvistato presso la stazione ferroviaria che serve il complesso di Wonsan riservato al leader della Corea del Nord. Lo riferisce "38 North", sito di analisi sugli affari nordcoreani, che pubblica una serie di immagini satellitari. Il treno, lungo circa 250 metri, è stato visto il 21 e il 23 aprile. (Cip)