Donbass: Lavrov, incontro ministri Esteri Formato Normandia previsto per fine della settimana

- L'incontro dei ministri degli Esteri del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia Germania) sulla crisi nel Donbass è previsto per la fine di questa settimana, le parti stanno discutendo l'ordine del giorno. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una lezione in videoconferenza per gli studenti dell'Mgimo. "Attualmente stiamo scambiando proposte su quello che dovrebbe essere l'agenda di questo contatto video in programma per la fine di questa settimana", ha dichiarato il ministro. "Sfortunatamente, ciò che il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha affermato - cioè, che spera di dare slancio all'attuazione delle decisioni del vertice del Formato Normandia di Parigi del 9 dicembre dell'anno scorso – non si riflette nelle proposte che la Germania ha ora inserito nell'agenda del nostro incontro ministeriale. Perché tutto si concretizza esclusivamente in un nuovo scambio di detenuti, sminamento, sicurezza, accesso alla missione speciale di monitoraggio dell'Osce sul territorio delle repubbliche di Donetsk e Luhansk", ha detto Lavrov, aggiungendo che non ci sono riferimenti agli accordi politici relativi alla cosiddetta formula Steinmeier. (segue) (Rum)