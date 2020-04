Donbass: Lavrov, incontro ministri Esteri Formato Normandia previsto per fine della settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dell'ex ministro degli Esteri tedesco collega la concessione di uno status speciale alle repubbliche de facto del Donbass con lo svolgimento delle elezioni. "Non esiste una parola su come lo status speciale del Donbass debba essere incorporato su base permanente nella legge ucraina". Il vertice dei Quattro di Normandia era previsto per aprile, ma non se ne può discutere a causa delle azioni di Kiev, ha affermato inoltre il ministro degli Esteri russo. "Il prossimo vertice è stato programmato per aprile a Berlino. Non si può parlare di alcun vertice. Tutto ciò che è stato concordato a Parigi si ferma nel lavoro del gruppo di contatto, nelle attività del parlamento e del governo ucraini, a causa della posizione adottata dalle autorità di Kiev", ha detto Lavrov. (segue) (Rum)