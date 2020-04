Donbass: Lavrov, incontro ministri Esteri Formato Normandia previsto per fine della settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha osservato che i tentativi fatti dal capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Andrej Yermak, che si è messo in contatto con il vice capo dell'amministrazione presidenziale della Russia, Dmitrij Kozak, miravano a smuovere gli accordi politici sul Donbass da un binario morto. "Questi tentativi sono silurati, si sentono accuse di alto tradimento, perché Yermak ha osato discutere su come attuare in modo specifico gli accordi di Minsk", ha dichiarato il ministro russo. Il conflitto in Ucraina sudorientale si protrae dall'aprile 2014, quando le autorità ucraine hanno avviato un'operazione militare contro le autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk. Le entità statali de facto hanno dichiarato la propria indipendenza dopo il brusco cambio di potere in Ucraina, avvenuto nel febbraio 2014. (Rum)