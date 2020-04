Coronavirus: Fontana su Fase 2, avrei aperto in modo parziale negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se all'inizio sono stato uno dei sostenitori del grande rigore, adesso credo che, tenuto conto del fatto ormai che è assolutamente accertato che noi dovremo convivere con questo virus finché non si individuerà un vaccino, si sarebbero potuti allentare un po' i limiti, i condizionamenti delle chiusure, imponendo magari più attenzione nei controlli e nelle misure che devono essere adottate". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Sky Tg 24 commentando le decisioni prese dal governo sulla Fase2. "Io avrei iniziato a riaprire in modo parziale e contingentato alcune attività commerciali - ha concluso il governatore lombardo - qualche negozio, non durante tutto l'arco della giornata, alternando l'apertura, alcuni al mattino e alcuni al pomeriggio, con ingresso limitato e un controllo molto accentuato di chi entra". (Rem)