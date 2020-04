Libia: Lavrov, la Russia continuerà a ricercare la soluzione al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a contribuire a risolvere il conflitto in Libia e cercherà vie d'uscita dalla profonda crisi in questo paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una lezione in videoconferenza. "Cercheremo di trovare una via d'uscita dalla profonda crisi che ha colpito questo paese dopo che i membri della Nato, violando gravemente la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, hanno bombardato la Libia nel 2011", ha dichiarato Lavrov. "Da allora, la Libia è stata di fatto abbandonata. Attraverso il sud della Libia si muovono terroristi, armi e droghe. I migranti illegali si dirigono verso il nord e in Europa. Oggi stiamo riparando ai danni di questa avventura della Nato lanciata nel 2011. Cercheremo comunque di aiutare la Libia", ha detto il capo della diplomazia russa. (Rum)