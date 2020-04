Napoli: Capone (Ugl), poliziotto ucciso, eroi che rischiano la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ugl esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla Polizia di Stato e alla famiglia dell'agente scelto di 37 anni, Pasquale Apicella, che non ha esitato ad intervenire ed è rimasto ucciso nel tentativo di sventare un furto in banca". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito all'uccisione di un agente scelto di 37 anni che ha perso la vita in uno scontro frontale con l'auto mentre era in servizio a Napoli, nel tentativo di sventare una rapina. "Le Forze dell'Ordine - ha proseguito Capone - sono eroi quotidiani e silenziosi al servizio dei cittadini e mettono a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza. Crimini del genere vanno puniti con la massima severità. Chiediamo giustizia per questa giovane vita spezzata e ci auguriamo che simili tragedie non si ripetano". (Ren)