Serbia: domani la prima seduta parlamentare dalla proclamazione dello stato d'emergenza

- Il parlamento della Serbia terrà domani la sua prima seduta dal momento della proclamazione dello stato d'emergenza nel paese a causa del coronavirus. L'annuncio è stato fatto oggi dalla presidente dell'assemblea parlamentare, Maja Gojkovic, secondo quanto riporta la stampa locale. All'ordine del giorno saranno l'approvazione da parte dei deputati della decisione di introdurre lo stato d'emergenza e l'approvazione delle norme stabilite dal governo e controfirmate dal presidente della Repubblica in questo periodo. "Questa sarà la prima seduta in tempo di stato d'emergenza, durante i preparativi ho cercato in tutti i siti rilevanti di vedere come lavorano i parlamenti nel mondo, perché il coronavirus è un problema globale. Non sono riuscita a trovare un esempio in cui 250 deputati vengano alla seduta insieme con i rappresentanti del governo e si mettano a discutere i punti all'ordine del giorno", ha detto Gojkovic. (segue) (Seb)