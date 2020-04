Serbia: domani la prima seduta parlamentare dalla proclamazione dello stato d'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Ds) serbo avrebbe deciso di tornare in parlamento per partecipare ai lavori dell'assemblea, secondo quanto riferito oggi da fonti della stampa locale. Secondo le fonti, il leader del partito Zoran Lutovac avrebbe avuto il via libera dall'Alleanza per la Serbia (Szs), il fronte d'opposizione trasversale di cui il partito fa parte. Alcuni partiti dell'opposizione avevano deciso nei mesi scorsi di boicottare i lavori in parlamento, accusando la maggioranza di non garantire delle condizioni democratiche per tenere delle elezioni eque nel paese. Alleanza per la Serbia (Szs) è un movimento trasversale fondato il 2 settembre 2018. Tra le forze politiche che l'Alleanza comprende ci sono il Partito democratico (Ds), il movimento Dveri, il Partito popolare (Ns), il Partito libertà e giustizia di Dragan Djilas. A partire dallo scorso autunno si sono tenuti diversi incontri, mediati da una delegazione del parlamento europeo, sulle condizioni che devono essere garantite per poter avere delle elezioni eque e democratiche nel paese. (Seb)