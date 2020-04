Imprese: M5s Lazio, individuare soluzioni per contributi a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 42 mila richieste di prestito da parte delle piccole aziende del Lazio per accedere al prestito di 10 mila euro a tasso zero da parte della Regione sono "la misura della disperazione che sta vivendo il nostro tessuto economico. Da qui la necessità di andare oltre e individuare soluzioni che permettano alle imprese di accedere a prestiti a fondo perduto". E' la proposta fatta oggi dalla capogruppo Roberta Lombardi e dalla consigliera Francesca De Vito, nel corso della commissione regionale Sviluppo economico nel corso della quale si è discusso delle iniziative intraprese e da intraprendere per sostenere le attività economiche e produttive della nostra regione. "I dati ci dicono che circa 27 mila imprese non riapriranno e non possiamo permettere un tracollo che avrà inevitabili ricadute anche di natura sociale. Allo stesso tempo, considerato il numero considerevole di richieste sopraggiunte e le difficoltà riscontrate dalle aziende, sul portale Fare Lazio per fare la domanda, va anche presa in considerazione la possibilità di trovare nuovi criteri di erogazione dei fondi, che al momento, sulla base delle risorse economiche messe a disposizione, non potranno soddisfare tutti", continua la nota di Lombardi e De Vito. (segue) (Com)