Imprese: M5s Lazio, individuare soluzioni per contributi a fondo perduto (2)

- "La nostra proposta è di dare priorità alle categorie maggiormente colpite, con una differenziazione in base al reddito e ai tempi di riapertura ed eliminare il parametro dell'ordine cronologico, a fronte del blocco della piattaforma Fare Lazio che non ha permesso l'accesso in tempo reale a chi era connesso. Apprezziamo gli sforzi che sono stati fatti da parte della politica per dare sostegno alle imprese in difficoltà, ma dobbiamo constatare che la risposta tecnica da parte della società a cui è stata affidata la gestione della piattaforma è stata del tutto inadeguata e la tanto auspicata semplificazione si è ridotta invece ad un meccanismo complicato e poco efficiente - continua la nota delle esponenti del Movimento 5 stelle del Lazio -. L'impegno da prendere, adesso è quello di trovare tutte le soluzioni possibili affinché questa crisi economica non diventi sistemica, generando un divario sociale che difficilmente potrà essere recuperato". (Com)