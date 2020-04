Milano: rapina conoscente di 4200 euro con cacciavite, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 24enne egiziano è stato arrestato per rapina per sottratto a uno conoscente, minacciandolo in strada con un cacciavite, 4200 euro in contanti. Alle 23 circa di domenica sera la vittima, un egiziano di 49 anni, ha fermato una volante del commissariato Comasina in via Trevi raccontando che poco prima era stato rapinato da un ragazzo che puntandogli contro un cacciavite gli aveva portato via l’ingente somma che aveva nella borsa. Il 49enne, conoscendo il suo aggressore, ha indicato ai poliziotti dove il giovane abitava. A quel punto gli agenti si sono recati in via Pellegrino Rossi dove hanno trovato il 24enne. Nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato e sequestrato 3690 euro in contanti e il cacciavite. (Rem)