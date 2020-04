Coronavirus: Tofalo, per fase 2 governo dà risposta responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo in cui il governo sta rispondendo alla crisi è fortemente responsabile e ragionevole: far ripartire il paese è cosa necessaria e una priorità per molti. Lo scrive il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Stiamo lavorando ad una strategia che consenta di tenere sotto controllo la curva dei contagi e, allo steso tempo, faccia ripartire le imprese e le attività produttive, motore economico del paese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme a tutta la squadra di Governo, ha preso decisioni giuste per tracciare una road map precisa e cadenzata, basata sull'andamento dei contagi e sulla cautela per non vanificare il grande lavoro fatto finora. Una scelta importante e coraggiosa che non teme il rischio di impopolarità perché ha a cuore esclusivamente la salute degli italiani, la sicurezza del Paese e la ripresa economica del nostro tessuto produttivo", aggiunge Tofalo. (Rin)