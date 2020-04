Coronavirus: Gelmini, anche Bankitalia per aiuti a fondo perduto a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorrono interventi a fondo perduto, commisurati al fatturato perso dalle aziende, altrimenti molte chiuderanno i battenti. Lo sostiene Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Lo chiediamo fin dall'inizio della crisi e non è detto che una risposta arrivi nel terzo decreto economico che il governo, con il consueto e deprecabile ritardo, si appresta forse a varare - spiega in una nota -: non basta l'intervento per sostenere, attraverso garanzia pubblica, l'accesso al credito. Al netto del fatto che non sta funzionando per le lungaggini burocratiche e per gli errori su come è stato concepito il decreto liquidità. Occorrono interventi a fondo perduto, commisurati al fatturato perso e non recuperabile dalle aziende, altrimenti in molti chiuderanno i battenti. E adesso a sostenerlo è anche Bankitalia che, nel corso delle audizioni sul decreto liquidità ha chiarito che i rischi di insolvenza da parte delle aziende, possono essere contenuti 'se alla concessione di garanzie si affiancheranno trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato volti a coprire, in misura da definire, le perdite di fatturato e le spese operative'. Non che ci volesse Marconi per comprenderlo, tuttavia è confortante che, ancora una volta, le nostre proposte ottengono autorevoli condivisioni. Sconfortante invece è che il governo non ci ascolti".(Com)