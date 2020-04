Liberia: coronavirus, ministro della Giustizia Dean positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia liberiano, Frank Musa Dean. è stato trovato positivo al test da Covid-19. Lo hanno riferito le autorità sanitarie del paese, precisando che il ministro è attualmente in cura in un ospedale della provincia di Monrovia. Dean è stato informato della sua positività al coronavirus dal direttore della Commissione sanitaria nazionale, Musoko Fallah, e ha dichiarato di essere "fiducioso" nelle cure del suo paese. "Il virus rappresenta una sfida anche per i paesi più sviluppati e con sistemi sanitari di alto livello", ha dichiarato ai media locali, invitando i cittadini a continuare a rispettare il protocollo di distanziamento sociale imposto. In Liberia sono stati confermati finora 124 contagi e 24 decessi da coronavirus.(Res)