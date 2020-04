Coronavirus: Fontana, tenderei a ribadire obbligo mascherine anche all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'obbligo dell'uso delle mascherine, il governatore lombardo Attilio Fontana, intervenuto in collegamento a SkyTg24, ha precisato: "Io sono dell'opinione che debba rimanere" l'obbligo "anche all'aperto, ho parlato con tanti esperti e scienziati i quali mi dicono che anche all'aperto debba rimanere l'uso della mascherina, tenuto conto che, è una delle notizie, non so quanto fondate, che pare che il virus riesca a galleggiare nell'aria, per cui a maggior ragione si dovrebbe". "Io tenderei a ribadire l'obbligo - ha concluso Fontana - è chiaro che vorrei avere delle garanzie dalla protezione civile per le forniture delle mascherine per tutta la popolazione". (Rem)