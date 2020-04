Napoli: Leodori, agente ucciso è grande tragedia, cordoglio a Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo dolore per la tragica morte dell'agente scelto Pasquale Apicella". E' quanto scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito all'uccisione dell'agente scelto della Polizia Pasquale Apicella avvenuta a Napoli mentre tentava di bloccare i responsabili di un furto in banca. "Alla Polizia di Stato, ai familiari e ai colleghi dell'agente, così come alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine impegnati a garantire la sicurezza delle nostre comunità, va il cordoglio mio e della Regione Lazio. Al collega ferito, l'assistente capo Salvatore Colucci, rivolgiamo la nostra vicinanza in queste ore di profondo dolore e gli auguri di pronta guarigione", conclude Leodori. (Com)