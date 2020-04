Hong Kong: coronavirus, nessun nuovo caso di infezione per due giorni consecutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong non ha segnalato nuovi casi di contagio da coronavirus per il secondo giorno consecutivo e per la quarta volta dallo scorso lunedì. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Secondo i dati aggiornati alle 16 di oggi, ora locale, non sono stati registrati nuovi casi confermati di infezione da coronavirus e il numero totale di casi confermati a Hong Kong è rimasto a 1.037. Anche ieri, domenica 26 aprile, il Chp non ha segnalato ulteriori casi di contagio. Il Chp ha nuovamente esortato i cittadini a mantenere il più possibile la distanza sociale con le altre persone nella loro vita quotidiana per ridurre al minimo il rischio di cluster di infezioni e focolai nella comunità. Secondo l'autorità ospedaliera di Hong Kong, da oggi a mezzogiorno 787 pazienti diagnosticati Covid-19 o come probabile infezione sono stati dimessi dagli ospedali al momento del recupero. La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha annunciato oggi che un finanziamento per un totale di 111 milioni di dollari di Hong Kong (circa 14,3 milioni di dollari) è stato approvato per sostenere l'Università di Hong Kong e l'Università cinese di Hong Kong per condurre 26 studi di ricerca medica sulla Covid-19. (Cip)