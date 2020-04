Napoli: Mazzacane (Adc), profondo cordoglio per poliziotto ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragica morte del poliziotto, Pasquale Apicella, merita una riflessione profonda sul tema della sicurezza a Napoli. Non è il momento delle polemiche, ma certamente è opportuno che amministrazioni locali e Governo diano un forte segnale di presenza attivando più controlli sul territorio per il contrasto della criminalità organizzata". Lo ha affermato, in una nota, il segretario provinciale di Alleanza di centro Napoli, Antonio Mazzacane, esprimendo "profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari" dell'agente scelto della Polizia deceduto questa mattina a Napoli durante un inseguimento di alcuni malviventi nell'espletamento del servizio. (Ren)