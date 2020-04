Napoli: Mattarella, profonda tristezza e cordoglio per uccisione agente Apicella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, afferma di aver appreso "con profonda tristezza" la notizia "del decesso in servizio dell'agente scelto di P.S. Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare i responsabili di un tentativo di furto presso un istituto bancario di Napoli". Il capo dello Stato quindi aggiunge: "Nell'esprimere a lei e alla Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e all'assistente capo Salvatore Colucci, rimasto ferito nell'intervento, gli auguri di pronto ristabilimento".(Com)