Coronavirus: Italia invia prima domanda di sostegno da Fondo solidarietà Ue (2)

- La Commissione europea ha spiegato che raccoglierà tutte le domande relative al coronavirus fino al 24 giugno 2020 e quindi le valuterà in un pacchetto al fine di garantire un trattamento equo di tutti i casi. Presenterà poi una proposta di aiuto finanziario al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione tratterà tutte le domande in un unico pacchetto, e non in base all'ordine di arrivo, così da garantire che le risorse disponibili vengano distribuite in modo equo tra tutti gli Stati membri più colpiti da questa emergenza sanitaria. La Commissione ha ricordato di aver proposto il 13 marzo, nell'ambito dell'iniziativa di investimento di risposta al Coronavirus, l'estensione del campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Ue, in modo che il Fondo potesse non solo fornire sostegno finanziario a seguito di catastrofi naturali, ma anche in caso di gravi emergenze sanitarie. Questa proposta è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore il primo aprile 2020. (segue) (Beb)