Coronavirus: Italia invia prima domanda di sostegno da Fondo solidarietà Ue (3)

- Per il 2020, il Fondo dispone di 800 milioni di euro per fornire aiuti finanziari ai paesi dell'Ue più colpiti da questa crisi. Il sostegno finanziario mira ad alleviare l'onere finanziario delle misure di risposta immediata, come la fornitura di assistenza medica e l'acquisto di attrezzature mediche, il sostegno ai gruppi vulnerabili, misure per contenere la diffusione della malattia e rafforzare la preparazione. (Beb)