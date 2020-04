Napoli: Iovino (M5s), agente ucciso, Paese sia fiero di uomini come Apicella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato oggi ha pagato un prezzo altissimo con la morte di un uomo valoroso tra i tantissimi che, in queste settimane di straordinario impegno nei controlli tesi al contenimento della diffusione del virus, non hanno mai abbassato la guardia contro ogni forma di crimine". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "L'intero Paese - ha proseguito - sarà per sempre riconoscente al nostro giovane servitore dello Stato per il suo sacrificio a garanzia della sicurezza di tutti noi, ma soprattutto fiero di aver avuto al suo servizio un uomo del suo valore e del suo coraggio. Alla famiglia di Pasquale Apicella va tutta la mia più totale vicinanza e il mio più profondo sentimento di cordoglio. Al questore di Napoli e alla Polizia di Stato va il mio ringraziamento per lo spirito di sacrificio che ogni giorno mettono al servizio del Paese", ha concluso Iovino. (Ren)