Coronavirus: Borghi (Confcommercio), rinvio al 18 maggio mette a rischio filiera Moda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E da questo punto di vista - continua Borghi -, sollecitiamo Confindustria Moda ad un’assunzione di responsabilità per condividere con il retail il rischio derivante dalla perdita di un’intera stagione, attraverso il diritto di reso. Non comprendiamo questa inaspettata e inspiegabile decisione di rinviare ulteriormente l’apertura di altre tre settimane dei negozi, visto che l’Inail ha classificato il nostro settore a basso rischio, e che è già operativo il protocollo del 24 aprile per la riapertura in sicurezza. E neppure comprendiamo perché sia prevista una data uguale per tutte le regioni, quando invece sono molto diversi i dati epidemiologici di diffusione. Serve ripartire il prima possibile - conclude Borghi - non il 18 maggio. Delusi e preoccupati, chiediamo con forza al governo di ritornare su questa decisione. Ora urgono liquidità vera attraverso contributi a fondo perduto, zero burocrazia e una moratoria fiscale e contributiva al 30 settembre". (Com)