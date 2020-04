Coronavirus: Balassone (Bankitalia), sistema garanzie sarà rafforzato notevolmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’accesso al credito è previsto un rafforzamento importante del sistema delle garanzie: sarà accessibile alle imprese di ogni dimensione, con coperture pari in media al 90 per cento dei finanziamenti concessi dagli intermediari che possono salire al 100 per cento per aziende di minori dimensioni. Lo ha dichiarato oggi il capo del servizio per la struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, durante un’audizione di fronte alle commissioni Finanza e Attività produttive riunite alla Camera dei deputati. In particolare, ha spiegato, le tre misure introdotte riguardano l’attivazione di una "nuova linea di garanzie statali concesse attraverso Sace" per 200 miliardi complessivi da utilizzare entro la fine dell’anno, di cui 30 alle piccole e medie imprese; l’ampliamento fino al 90 per cento della quota di riassicurazione del ministero dell’Economia dei crediti all’esportazione garantiti dalla stessa Sace, che "consentirebbe di liberare risorse nel bilancio della società per altri 200 miliardi, utilizzabili per concedere garanzie a condizioni di mercato anche dopo il 2020". E' prevista inoltre una "diversa articolazione" del Fondo centrale di garanzia per le Pmi attraverso un rafforzamento delle quote di copertura dei prestiti e l’ampliamento della platea di possibili beneficiari. (Rin)