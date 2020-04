Coronavirus: Fontana, Regioni dovrebbero avere maggiori competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è certo è che viviamo in un momento di grandissima confusione, ci si rimpalla la responsabilità del 'chi deve fare qualcosa' a seconda dell'inadempienza". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in collegamento a Rai Radio 1. "Il mio parere fin dall'inizio è che le regioni dovrebbero avere maggiori competenze, ben delineate e ben chiarite - ha proseguito Fontana - Dopo ultimo Dl noi possiamo stringere solo ulteriormente le maglie della rete stabilita dal governo". Riguardo ai mercati rionali scoperti "quella era una mia competenza averli chiusi, erano aperti secondo il provvedimento nazionale - conclude Fontana - li avevo chiusi e adesso li ho riaperti, quella non va incidere sulla competenza statale". (Rem)