- Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori propedeutici all'ampliamento alla terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa l'entrata della stazione di Firenze sud, verso Roma. Lo ha comunicato in una nota Autostrade per l'Italia. In alternativa Aspi consiglia di entrare alla stazione autostradale di Firenze Impruneta.(Ren)