Turchia: Albayrak, finora stanziati quasi 29 miliardi di dollari per sostenere l'economia

- Il governo turco ha finora stanziato 200 miliardi di lire turche (circa 28,7 miliardi di dollari) per sostenere l'economia nazionale, danneggiata dalla pandemia da coronavirus. Lo ha dichiarato in un video su Twitter il ministro delle Finanze turco, Berat Albayrak. Il ministro ha ripercorso i principali provvedimenti adottati dall'esecutivo, partendo dagli oltre 14 miliardi di dollari annunciati dal presidente Recep Tayyip Erdogan il 18 marzo insieme alla proroga e alla riduzione di alcune adempienze fiscali. A essere sostenuti anche i lavoratori rimasti disoccupati dopo il 15 marzo, per i quali lo Stato sta pagando il 60 per cento del salario. Inoltre, 15,4 miliardi di dollari sono poi stati forniti a 120 mila aziende per sostenerle durante la crisi. Un sussidio di circa 143 dollari è stato inoltre versato a 4,4 milioni di famiglie. (Tua)