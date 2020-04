Coronavirus: in Russia 6198 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di Covid-19 nella Federazione Russa nelle ultime 24 ore è aumentato di 6.198 unità, fino a quota 87.147. L'incremento è stato del 7,7 per cento. E' quanto diffuso dal centro operativa per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da coronavirus nella Federazione Russa. La Russia ha così superato la Cina, dove sono stati segnalati 83.912 casi. Del totale di nuovi casi, 2.693 (il 43,4 per cento) sono asintomatici. Nell'ultimo giorno, sono 50 i pazienti deceduti con Covid-19, per un totale di 794 nel corso dell'intera emergenza. In totale sono 7.346 le persone dimesse, di cui 579 guarite dal Covid-19 nell'ultimo giorno. (Rum)