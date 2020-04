Coronavirus: Centrodestra campano, le proposte di parti sociali e imprese in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraversiamo una delle fasi più delicate della storia repubblicana. Per organizzare la ripresa, per far ripartire l'economia, in particolare nel nostro Sud, è indispensabile il coinvolgimento delle rappresentanze sociali e delle categorie produttive". Lo hanno dichiarato i consiglieri del centrodestra campano in una lettera inviata alle forze sociali ed economiche, alle rappresentanze delle imprese, ai sindacati, alle associazioni di rappresentanze della sanità pubblica e privata, alle categorie produttive del commercio e dell'artigianato, alle rappresentanza degli Enti locali e aziende consortili. "Abbiamo, come centrodestra campano, sollecitato - hanno scritto in una nota diramata dall'ufficio del capo dell'opposizione, Stefano Caldoro - la giunta regionale all'ascolto, abbiamo tentato di avviare un confronto utile e costruttivo nelle sedi istituzionali. Sarebbe stato utile utilizzare la conferenza dei capigruppo e poi la sede del Consiglio regionale. Il più idoneo e rappresentativo luogo della 'democrazia' campana. Gli impegni assunti in quella sede avrebbero avuto ed hanno un significato diverso e più concreto". "Il 16 aprile - hanno ricordato - con una comunicazione ufficiale sottoscritta da tutti i consiglieri del centrodestra abbiamo espresso queste considerazioni e deciso di ascoltare tutti". "Con la presente - hanno scritto ancora rivolgendosi alle categorie - e a seguito delle decisioni condivise con il documento del 16 Aprile, vi chiediamo di farci arrivare le vostre proposte utili per avviare 'la fase due' con l'impegno di portarle in Consiglio regionale a partire da mercoledì, avviando i necessari percorsi affinché diventino atti concreti". (Ren)