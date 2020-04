Coronavirus: Balassone (Bankitalia), per chi ha registrato calo ricavi sarà sospesa Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi di aprile e maggio saranno sospesi i versamenti dell’Iva, le ritenute Irpef e i contributi sociali per coloro che hanno registrato un calo dei ricavi o dei compensi superiore ai risultati raggiunti nel 2019. Lo ha dichiarato oggi il capo del servizio per la struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, durante un’audizione di fronte alle commissioni Finanza e Attività produttive riunite alla Camera dei deputati. "I versamenti andranno comunque recuperati entro l’anno, in un’unica soluzione entro il prossimo 30 giugno oppure con un massimo di cinque rate mensili a decorrere da tale data: tali sospensioni sono utili per consentire alle imprese di affrontare le difficoltà di una fase di emergenza, ma se la crisi si prolungherà potrà essere necessario distribuire il recupero delle somme non versate su un arco temporale più ampio", ha spiegato, aggiungendo che sono state introdotte "deroghe di carattere transitorio ad alcune disposizioni in materia di diritto societario e fallimentare" per ridurre il rischio di liquidazione di imprese in difficoltà. (segue) (Rin)