Coronavirus: Balassone (Bankitalia), per chi ha registrato calo ricavi sarà sospesa Iva (2)

- Sarà rinviata al primo settembre del prossimo anno, ha aggiunto, l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per evitare che eventuali costi di adattamento alla nuova disciplina aggravino le conseguenze in cui versano le aziende. "Il decreto, infine, estende l’ambito di applicazione di poteri speciali in settori di rilevanza strategica per garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa europea, come la tutela dei dati personali, la libertà o il pluralismo dei media: vengono anche inclusi i comparti del credito e delle assicurazioni", ha spiegato. (Rin)