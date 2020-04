India: coronavirus, quasi 28 mila casi e 900 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) ha autorizzato gli studi clinici sulla terapia col plasma dei pazienti guariti. Questa fase di ricerca durerà sei mesi e coinvolgerà 25 centri. Serviranno 452 volontari; finora sono pervenute circa 150 domande. La terapia è già stata impiegata in un ospedale privato di Nuova Delhi, il Max Hospital, su un solo paziente, che è guarito. Il governo ha acquistato 52.094 ventilatori polmonari, 10.500 dei quali dovrebbero arrivare entro il 30 aprile. Le altre consegne sono previste entro il 30 maggio (18 mila unità) ed entro il 30 giugno (20 mila). Agli Stati sono stati forniti 283.910 kit di dispositivi di protezione individuale e 2.052.417 mascherine N95. I dati emergono da un rapporto inviato alla Corte suprema in risposta a una lite di pubblico interesse. (segue) (Inn)