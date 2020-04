India: coronavirus, quasi 28 mila casi e 900 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Aviazione civile ha reso noto che dall’inizio del lockdown, il 25 marzo, sono stati effettuati 383 voli cargo per distribuire materiali sanitari in tutto il paese, di cui 223 dalla compagnia di bandiera Air India e dalla sua filiale regionale Alliance Air e i restanti dall’Aeronautica militare e dagli operatori privati SpiceJet, Blue Dart, Indigo e Vistara. Complessivamente sono stati trasportati prodotti per un peso superiore a 684 tonnellate. Sono stati utilizzati anche elicotteri, della società Pawan Hans, che hanno trasportato 199 tonnellate di merci nel Jammu e Kashmir, nel Ladakh, negli Stati delle colline (Punjab, Haryana e Himachal Pradesh), nei territori insulari (Andamane e Nicobare e Laccadive) e nella regione del Nord-est ( Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim e Tripura). (segue) (Inn)