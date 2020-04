India: coronavirus, quasi 28 mila casi e 900 decessi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali è in vigore fino al 3 maggio. Dal 20 aprile alcune misure sono state allentate: tra le principali novità, l’autorizzazione a operare per alcune industrie e per i lavoratori autonomi artigiani. Il 24 aprile il ministero dell’Interno ha inviato un ordine agli Stati e ai Territori per chiarire alcune delle linee guida relative alle aperture consentite: nelle aree rurali possono aprire tutti i negozi eccetto quelli nei centri commerciali; nelle aree urbane possono aprire solo gli esercizi indipendenti e di vicinato. Per quanto riguarda il commercio elettronico, è stato precisato che sono permesse sono le vendite di beni essenziali. La vendita di alcolici è proibita. L’allentamento delle restrizioni è escluso per le zone rosse. Il governo ha emesso anche altre due notifiche riguardanti l’esclusione del periodo del lockdown dal calcolo delle insolvenze e delle liquidazioni delle imprese. (Inn)