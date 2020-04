Sociale: Intersos, preoccupati per fase 2, per senza fissa dimora gravi problemi irrisolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione umanitaria Intersos commenta le misure previste per la fase 2 dell'emergenza Covid-19 lanciando un allarme per quanto riguarda le persone senza fissa dimora. "Vogliamo lanciare un allarme. I dati che abbiamo raccolto in un mese e mezzo di lavoro dei nostri team mobili socio sanitari a Roma nelle settimane del lockdown - spiega la nota di Intersos - ci dicono che, tra le persone senza fissa dimora o vulnerabili che vivono negli insediamenti informali, i bisogni sono molto alti, e le risposte offerte dalle istituzioni non sufficienti a garantire la sicurezza degli individui, la garanzia dei diritti e la tutela della salute pubblica. Ce lo dicono le oltre 600 visite mediche effettuate e le oltre 1800 persone che abbiamo monitorato. Un campione importante delle migliaia di persone che nella Capitale d'Italia vivono in strada. Quante esattamente? Sarebbe probabilmente tempo di fare un censimento pubblico, ma tutti gli studi più recenti dicono oltre 10mila. Siamo molto preoccupati per l'inizio della fase due visto che nella fase uno è stato fatto troppo poco e i problemi più gravi sono rimasti irrisolti. In strada incontriamo donne vittime di violenza, minori e neo adulti vulnerabili, persone con patologie croniche, ultra 70enni in giacigli di fortuna, che sono, purtroppo, solo la scandalosa, punta dell'iceberg di una vasta vulnerabilità". (segue) (Com)